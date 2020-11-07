Плющев — о переходе Грубеца: «Авангард» ищет проблему не в той консерватории

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал переход голкипера Шимона Грубеца из «Куньлунь Ред Стар» в омский «Авангард».

«Давайте по порядку. Бригада Гарипов — Бобков, на мой взгляд, одна из лучших в КХЛ, если не лучшая, это отражают и цифры этого сезона. В такой ситуации покупать возрастного легионера, чья статистика хуже, чем у Бобкова и Гарипова, как минимум нелогично.

Тем более это делается перед плей-офф, когда Гарипов и Бобков показывают свой лучший хоккей. Да и чешская вратарская школа в последние годы смотрится скромно, особенно на фоне прогресса наших голкиперов. Будет символично, если кто-то из названных российских вратарей после обмена выйдет в плей-офф именно на «Авангард». По-моему, клуб ищет проблему не в той консерватории.

Если внимательно изучить многие матчи «Авангарда», увидим, что вратари клуба практически всегда справляются с первыми бросками. В основном Балашиха пропускает вторым темпом — с добиваний, подставлений, повторных атак, поэтому здесь вопросы прежде всего к защитникам и построению обороны в целом. Идёт системная ошибка.

Профессионалы это видят, а дилетантов можно пустить по ложному следу. Как в случае с переходом Грубеца», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.