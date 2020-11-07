Лаптев: «Спартак» в период пандемии может разместить на матчах до 4 тыс. болельщиков

Руководитель билетного направления «Спартака» Антон Лаптев рассказал, что клуб может пускать на домашнюю арену до 4 тыс. зрителей, не нарушая при этом требований Роспотребнадзора.

«Если обратите внимание на трибуны, то заметите, что очень много болельщиков у нас сидит группами. Это так называемый небольшой ход, который позволяет нам сажать на трибуны чуть больше людей, чем позволяет рассадка через 1,5–2 метра, которую требует Роспотребнадзор.

Нам это удалось благодаря билетной системе, которая позволила покупать билеты группами вместе с друзьями и семьями и вокруг оставлять пустыми места, учитывая социальную дистанцию. Тем самым на матчи мы можем посадить до четырёх тысяч болельщиков, включая VIP-ложи.

Мы стали первым клубом, который пострадал от мартовских событий, когда шестой матч серии плей-офф с «Динамо» мы были вынуждены провести без зрителей. Мы ощутили, что такое потерять поддержку и энергетику. Болельщики очень активно посещают наши матчи, мы являемся лучшим хоккейным клубом в Москве по посещаемости», — приводит слова Лаптева ТАСС.