Геноуэй: очень ждём возвращения Дацюка, он придаёт «Автомобилисту» уверенность

Канадский защитник «Автомобилиста» Чарльз Геноуэй поделился мнением об одноклубнике — нападающем Павле Дацюке.
«У некоторых команд были тяжёлые периоды. Надеемся, ничего не случится с нами в середине сезона, мы будем здоровы. Мы на пару недель потеряли Павла Дацюка, ему не повезло — получил повреждение. Очень ждём его возвращения. Что касается ковида, надеюсь, нам не придется с ним столкнуться в ходе сезона.
Дацюк важен в раздевалке. Абсолютно. С учётом его опыта. Удивительно, как он поднял уровень своей игры в таком возрасте. Своей игрой он придаёт команде уверенность. Стараемся открываться, когда он с шайбой, он может увидеть нас в любом месте на льду. С ним очень весело играть. В раздевалке это отличный, весёлый парень. Он придаёт много полезной энергии парням, прекрасный капитан.
Интересовался ли у него, как он поддерживает себя в такой форме? Конечно. Немного спрашивал, но, думаю, лучше быть рядом и наблюдать за его профессионализмом, за тем, как он заботится о своём теле. Ему нравится быть на льду, он остаётся после тренировок и выполняет упражнения. Думаю, он просто любит хоккей, и это главное», — приводит слова Геноуэя Sport24.
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