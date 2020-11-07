Ларионов — о камбэке со Швецией: молодые игроки сборной России прошли хороший тест

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов подвёл итоги встречи с командой Швеции (2:1 Б).
«Очень рад, что в трудной борьбе ребята смогли сыграть достойный матч. Вытащить ничью в конце встречи и выиграть по буллитам у шведов. Это колоссальный опыт, у ребят закаляется характер.
Пока не знаю, кто из вратарей сыграет с чехами. У нас есть план, ближе к вечеру будем думать и принимать окончательное решение.
Не скажу, что мы доминировали, просто пытались играть в тот хоккей, который прививаем ребятам. Играем в атаку, не теряем концентрации. Это показал и доказал гол Амирова. Говорим ребятам, чтобы они не чувствовали давления. Всё решают хладнокровие, холодная голова и мягкие руки. Молодые игроки прошли хороший тест.
Передача и реализованный буллит Подколзина? Для Василия большая честь носить капитанскую повязку сборной, он старается, мы его знаем. Его отдача, душа и хоккей показывают, что он настоящий лидер и капитан. Я доволен его игрой. Но потенциал у Василия выше», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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