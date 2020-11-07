«Афтонбладет»: шведский нападающий Линус Юханссон покинет «Сочи»
Журналист «Афтонбладет» Ханс Абрахамссон сообщил, что шведский нападающий Линус Юханссон покинет «Сочи». По информации журналиста, руководство «леопардов» уже проинформировало хоккеиста, что контракт с ним будет расторгнут.
В этом сезоне 27-летний Юханссон дебютировал в Континентальной хоккейной лиги. Линус принял участие в 8 встречах регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу при показателе полезности «–2» и шести минутах штрафного времени. В среднем за матч нападающий проводил на льду 16 минут 52 секунды. В последний раз Юханссон попадал в заявку «Сочи» ровно месяц назад — 7 октября.
Ранее сообщалось, что «Сочи» расторгнет контракт с другим шведским нападающим — Маркусом Нильссоном.
Aftonbladet: шведский нападающий Маркус Нильссон покинет «Сочи»
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