Скудра — об уходе Мейи и Редлихса: на старом багаже выехать очень трудно

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра рассказал о причинах расставания с нападающими Гинтсом Мейей и Микелисом Редлихсом.



«Уход Гинтса Мейи и Микелиса Редлихса? «Динамо» — профессиональная команда, тут не идёт речь о том, что ты делал пять-десять лет назад. Речь о том, что ты делаешь сейчас. Свою нужность команде, профессионализм и спортивный режим нужно показывать каждый день. Это причина, почему Редлихс и Мейя больше не с нами. На старом багаже выехать очень трудно», — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.



Напомним, вчера, 6 октября, рижское «Динамо» расторгло контракты с Гинтсом Мейей и Микелисом Редлихсом. Мейя выступал за рижан с 2009 года. Редлихс играл за «Динамо» с 2014 года.

Гинтс Мейя, выступавший за рижское «Динамо» 11 лет, и Микелис Редлихс покинули клуб