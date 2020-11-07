Скудра — об уходе Мейи и Редлихса: на старом багаже выехать очень трудно
Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра рассказал о причинах расставания с нападающими Гинтсом Мейей и Микелисом Редлихсом.
«Уход Гинтса Мейи и Микелиса Редлихса? «Динамо» — профессиональная команда, тут не идёт речь о том, что ты делал пять-десять лет назад. Речь о том, что ты делаешь сейчас. Свою нужность команде, профессионализм и спортивный режим нужно показывать каждый день. Это причина, почему Редлихс и Мейя больше не с нами. На старом багаже выехать очень трудно», — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.
Напомним, вчера, 6 октября, рижское «Динамо» расторгло контракты с Гинтсом Мейей и Микелисом Редлихсом. Мейя выступал за рижан с 2009 года. Редлихс играл за «Динамо» с 2014 года.
Гинтс Мейя, выступавший за рижское «Динамо» 11 лет, и Микелис Редлихс покинули клуб
- 7 ноября 2020
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