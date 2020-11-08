Аскаров: если честно, в матче с Чехией мне было легче всего. Такие победы окрыляют

Голкипер сборной России Ярослав Аскаров прокомментировал результат заключительного матча первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Чехии (3:0).

«Если честно, сегодня мне было легче всего. С каждой игрой становится проще, набираю форму, набираю обороты. Труднее всего было с Финляндией, потому что до неё был у меня большой перерыв. Что мне даст этот Кубок Карьяла? Это колоссальный опыт для нас, молодых игроков. Получилось так, что выиграли все три игры, забрали турнир, такие победы, конечно, окрыляют.

Если честно, лучше, когда постоянно получаешь игровую практику. Но это не я решаю, что перед МЧМ придётся сидеть на сборах целый месяц. Впечатления от работы с Ларионовым? Каждый тренер отличается от другого. Игорь Николаевич больше работает с полевыми, но могу сказать, что всё здорово, команда играет, и играет хорошо. Атмосфера в раздевалке идеальная. Никто не повышает голос, все друг друга подбадривают, отовсюду идёт позитив.

С Ахтямовым мы уже давно знаем друг друга, с Жеренко познакомились на этом турнире. Мы общаемся, работаем, здорово, что есть конкуренция, это способствует росту», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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