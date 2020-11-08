«Программа «Красная машина» в действии». Третьяк оценил успех сборной России на Евротуре

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной команды на Кубке Карьяла.
«Потрясающая игра, и немного неожиданно для наших иностранных партнёров, что так удачно и солидно выступила наша сборная. Солидно, с характером. Сегодня должен был быть самый сложный матч, потому что за четыре дня играли три матча. А у ребят не так много опыта, есть игроки, которые вообще ещё не играли в КХЛ. А им противостояли солидные хоккеисты, которые много лет играют на высоком уровне в своих командах. Наши ребята показали характер, выполнили указание тренеров и выглядели действительно командой. Мы года два-три, наверное, не выигрывали финский этап Евротура.
И звёздочки есть в составе, и вратарь (Ярослав Аскаров) у нас хорошо играл. Он показал характер, что не зря вошел в топ-15 на драфте НХЛ. Просто радость! Когда ты действительно волнуешься за команду, ждёшь, эта победа приносит людям радость. Если бы национальная команда выиграла, говорили бы: ну да, мы сильные. А здесь наша молодёжь показала такой неожиданный результат. Это говорит о том, что клубы работают, школы, федерация, программа «Красная машина» в действии. Всё это даёт результат», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».
Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Участвуйте в творческом конкурсе и покажите, как вы заряжаете нашу сборную на победу! Подробности по ссылке.
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