Плющев — о выступлении России на Кубке Карьяла: порадовала игра центральных нападающих

Заслуженный тренер России, экс-наставник сборной страны Владимир Плющев подвёл итоги выступления сборной России на Кубке Карьяла.

«Наша федерация пошла на необычный, неординарный шаг, отправив на этап взрослого Евротура, по сути, молодёжную сборную. И нужно сказать, что мы доказали, что у нас отличная молодёжь. Ребята были моложе всех, тем не менее по игре так судить никак нельзя. Финнов мы полностью переиграли, со шведами проявили характер, вытащили матч, с чехами тоже было непросто.

Отличный турнир провёл наш вратарь Аскаров. Порадовала игра центральных нападающих, в особенности в игре против шведов, которым мы постоянно вчистую проигрывали игру «на точке», а вот сейчас сумели их превзойти.

В нынешней сборной много звездочёк – помимо уже упоминавшегося Аскарова, к этому числу я бы добавил Амирова, Чинахова, Чайку. Турнир дал нам определённую пищу для размышления. Несмотря на три победы, есть моменты, которые необходимо устранить до чемпионата мира. Но эта победа, бесспорно, важна в психологическом плане. Поздравляю ребят и в особенности Игоря Ларионова с его первой победой в турнире в роли главного тренера», — сказал Плющев «Чемпионату».