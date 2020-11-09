Молодёжная сборная России начнёт подготовку к МЧМ-2021 28 ноября

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал о планах подготовки к МЧМ-2021.
«Мы хотели бы собрать ребят в конце ноября, числа 28-го. Будем обсуждать. 2-3 дня уйдёт на тесты.
Дальше хотели бы провести около 12 дней в Новогорске, чтобы ребят подтянуть, потому что после этого нам предстоит вылет в Канаду, где четыре дня будем сидеть в отеле без тренировок — на карантине.
Поэтому основная работа, наверное, будет проходить в Новогорске. Дальше два товарищеских матча – 19 ноября со Словакией и 21-го — с Канадой.
Дальше, 25-го, мы вступаем в турнир с Америкой, и всё то, что мы планируем, надеюсь, свершится.
Надеюсь, что мы ещё усилим команду игроками, которые находятся в Северной Америке. У нас будет хорошая здоровая конкуренция, чтобы ни с кем не ошибиться, приехать здоровыми, сильными, уверенными и нацеленными на победу», — приводит слова Ларионова официальный сайт ФХР.
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