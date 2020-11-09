Р. Ротенберг: задача сборной России выигрывать все турниры — и МЧМ, и взрослый ЧМ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной команды Роман Ротенберг рассказал о подготовке к Кубку Первого канала — этапу Евротура.



«Есть ли понимание, как будет проходить Кубка Первого канала? Пока это ещё вопрос. С точки зрения Кубка Первого канала, мы планируем организовать всё по плану.



Планируется ли проведение одного из матчей сборной России на футбольном стадионе, как это было в двух предыдущих сезонах? На сегодняшний день нет понимания по зрителям. Мы все понимаем, что не имеет смысла играть на футбольном стадионе без зрителей. Поэтому отталкиваемся от ситуации с пандемией. Нам главное играть в хоккей и хорошо подготовиться к чемпионату мира.



Кубок Первого канала будет рассматриваться уже как этап подготовки ко взрослому чемпионату мира? Конечно. Ситуация на Кубке Карьяла была в первую очередь связана со здоровьем хоккеистов. Это касалось игроков, тренерского штаба и технического персонала. У нас задача выигрывать все турниры — и молодёжный чемпионат мира, и взрослый чемпионат мира. А следующий турнир — Олимпиада в Пекине, где мы должны подтвердить статус олимпийских чемпионов. Вот такая дорожная карта», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Сборная России уверенно обыграла Чехию и выиграла Кубок Карьяла