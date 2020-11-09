Договор о Евротуре пока не подписан — на Кубок Карьяла можно было привозить любой состав

Стали известны некоторые подробности юридических взаимоотношений при проведении Евротура в сезоне-2020/2021. Решение ФХР отправить на Кубок Карьяла молодёжный состав сборной России многие европейские специалисты восприняли крайне критически, заявляя, что есть специальный пункт в договоре, согласно которому на турнир является не молодёжным, а взрослым. Однако этот договор до сих пор не подписан из-за пандемии, поэтому данное правило не действует и на Кубок Карьяла можно было привозить любой состав.
«Крепкие слова о деградации дали результат — российская команда была мотивирована. Русские выдержали стартовый натиск чехов, а потом команда, у которой пять хоккеистов выбраны в первом раунде драфта, показала талант, скорость и смелость. Из-за того что договор на Евротур до сих пор не заключён, отсутствует правило, по которому есть ограничения, какую сборную привозить на турнир. Россия вообще могла привезти на Кубок Карьяла кого угодно, и все остальные только пожали бы плечами», — отметил обозреватель Blesk Павел Рышавы.
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