Лундквист: завершение карьеры? Все карты лежали на столе, у меня было 4-5 вариантов

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист рассказал, как выбирал команду, в которую перейдёт после выкупа контракта «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Да, все карты лежали на столе. Я думал о завершении карьеры. Это действительно был процесс, через который нужно было пройти. Это было непросто. Всё началось с того, что мне нужно было привыкнуть к мысли, что это будет чем-то совершенно новым. Я пережил много разных мыслей. Но в конце концов я пришёл к выводу: я до сих пор считаю, что играть в хоккей так весело. Я не был готов бросить.
Переезд на Манхэттен? Мы с женой хотели сделать что-то хорошее для всей семьи. Это будет проблемой и приключением для всех нас.
У меня было четыре или пять хороших вариантов. Мы тщательно перебирали их, чтобы найти вариант, который подошёл бы лучше всего. Как должна была бы выглядеть команда? Где бы у меня была возможность много играть? Где были бы лучшие шансы на победу? «Вашингтон» был действительно лучшим вариантом. Захватывающая команда со многими хорошими игроками и хорошим тренером», — приводит слова Лундквиста
NoVa Caps.
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