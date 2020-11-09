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Минское «Динамо» объявило состав на выездную серию

Минское «Динамо» объявило состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» объявило состав на выездную серию, сообщается на официальной странице белорусской команды в «Телеграме».

На турне в Новосибирск, Хабаровск и Нур-Султан отправятся 28 хоккеистов.

Вратари: Доминик Фурх, Дэнни Тэйлор, Алексей Колосов.

Защитник: Дмитрий Знахаренко, Владислав Ерёменко, Павел Денисов, Владислав Колячонок, Илья Соловьёв, Степан Фальковский, Илья Шинкевич, Бреннан Менелл, Дмитрий Дерябин.

Нападающие: Шейн Принс, Артём Демков, Райан Спунер, Иван Дроздов, Владимир Алистров, Роман Горбунов, Кирилл Воронин, Брэндон Козун, Иван Лодня, Алексей Протас, Максим Сушко, Илья Усов, Егор Шарангович, Дмитрий Буйницкий, Игорь Мартынов, Андрей Павленко.

Напомним, что форварды Роб Клинкхаммер и Франсис Паре пропустят серию. У Клинкхаммера травма, а Паре простудился.

Нападающие минского «Динамо» Клинкхаммер и Паре не отправятся на выездную серию
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