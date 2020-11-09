КХЛ перенесла матч регулярного чемпионата «Локомотив» — «Йокерит»
Континентальная хоккейная лига сообщила об изменении даты проведения матча регулярного чемпионата между ярославским «Локомотивом» и финским «Йокеритом».
«Лига в соответствии со статьёй 55 спортивного регламента КХЛ, а также по обоюдному согласию команд приняла решение о переносе даты проведения матча регулярного чемпионата «Локомотив» — «Йокерит» с 14 на 19 ноября 2020 года», — говорится в сообщении лиги.
Ранее у трёх игроков «Йокерита» была диагностирована коронавирусная инфекция. Это произошло после гостевого турне их матчей с «Северсталью» (1 ноября) и ХК «Сочи» (3 ноября). Несмотря на заражение, во вторник, 10 ноября, «Йокерит» сыграет с санкт-петербургским СКА на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.
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