КХЛ перенесла матч регулярного чемпионата «Локомотив» — «Йокерит»

Континентальная хоккейная лига сообщила об изменении даты проведения матча регулярного чемпионата между ярославским «Локомотивом» и финским «Йокеритом».

«Лига в соответствии со статьёй 55 спортивного регламента КХЛ, а также по обоюдному согласию команд приняла решение о переносе даты проведения матча регулярного чемпионата «Локомотив» — «Йокерит» с 14 на 19 ноября 2020 года», — говорится в сообщении лиги.

Ранее у трёх игроков «Йокерита» была диагностирована коронавирусная инфекция. Это произошло после гостевого турне их матчей с «Северсталью» (1 ноября) и ХК «Сочи» (3 ноября). Несмотря на заражение, во вторник, 10 ноября, «Йокерит» сыграет с санкт-петербургским СКА на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.