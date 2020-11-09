Грицюк — о победе на Кубке Карьяла: хотели доказать, что мы уже не просто ребята, а мужики

Нападающий «Авангарда» и сборной России Арсений Грицюк поделился эмоциями от победы на Кубке Карьяла.
«Какие основные задания получил от Игоря Ларионова? Игорь Николаевич — очень известный игрок, тренер, и требует такой, нестандартный хоккей: он строится на доверии тренера игрокам. Он нам говорил: «Берите всё, что игра вам предлагает, и играйте так, как считаете нужным». Ларионов требует, чтобы все открывались друг под друга, чтобы всегда была помощь у игрока, который идёт с шайбой, чтобы было минимум три варианта для передачи, чтобы всегда был пас вперёд. Я думаю, именно из-за этого и получилась такая интересная и техничная игра. Много было позиционных атак, красивых атак с ходу, мы здорово сыгрались с ребятами на этом турнире.
Конечно, мы понимали, что против нас выходят взрослые ребята. Думаю, что у нас просто было больше желания победить: надо было доказывать, в первую очередь, самим себе, что мы можем играть на этом уровне, что мы уже не просто ребята, а мужики. Мы играем с теми же хоккеистами и в КХЛ, и в ВХЛ, и во всех лигах, поэтому я думаю, нам было привычно. Тем более мы все молодые и активные — нам было несложно перебегать более возрастных соперников», — приводит слова Грицюка пресс-служба клуба.
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