Антипов: разговоры о том, что россияне фавориты МЧМ, вполне справедливы
Пятикратный чемпион России Владимир Антипов прокомментировал победу молодёжного состава сборной России на Кубке Карьяла.
«Разговоры о том, что российские хоккеисты фавориты МЧМ, вполне справедливы. О некоторых из них много говорили после недавнего драфта НХЛ. Сейчас новый повод. Главное, чтобы все эти разговоры не помешали самим ребятам.
В то же время на примере Кубка Карьяла мы увидели, как штаб сборной способен направить энергию игроков в верное русло. Фавориты? Всё на льду доказывается. На российские сборные у всех и всегда настрой особый. А теперь все увидели, как может играть наша команда. Лишь бы Евротур не стал потолком этой сборной, потому что впереди более значимые турниры», — приводят слова Антипова «Известия».
«Программа «Красная машина» в действии». Третьяк оценил успех сборной России на Евротуре
- 9 ноября 2020
-
19:29
-
18:54
-
18:17
-
17:54
-
17:47
-
16:45
-
16:33
-
15:54
-
15:30
-
15:20
-
15:01
-
14:53
-
14:17
-
13:50
-
13:39
-
13:21
-
12:47
-
12:17
-
11:40
-
11:25
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:52
-
09:24
-
08:44
-
03:46
- 8 ноября 2020
-
23:54
-
23:44
-
23:01
-
22:34
-
22:28
-
21:35
-
21:06
Партнерский контент