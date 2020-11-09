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Антипов: разговоры о том, что россияне фавориты МЧМ, вполне справедливы

Антипов: разговоры о том, что россияне фавориты МЧМ, вполне справедливы
Хоккей / Евротур 0

Пятикратный чемпион России Владимир Антипов прокомментировал победу молодёжного состава сборной России на Кубке Карьяла.

«Разговоры о том, что российские хоккеисты фавориты МЧМ, вполне справедливы. О некоторых из них много говорили после недавнего драфта НХЛ. Сейчас новый повод. Главное, чтобы все эти разговоры не помешали самим ребятам.

В то же время на примере Кубка Карьяла мы увидели, как штаб сборной способен направить энергию игроков в верное русло. Фавориты? Всё на льду доказывается. На российские сборные у всех и всегда настрой особый. А теперь все увидели, как может играть наша команда. Лишь бы Евротур не стал потолком этой сборной, потому что впереди более значимые турниры», — приводят слова Антипова «Известия».

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