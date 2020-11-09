Мингачёв: идея отправить молодёжную сборную на Евротур, на мой взгляд, шикарна

Нападающий «Красной Армии» Тахир Мингачёв поделился эмоциями от победы на Кубке Карьяла.

«Идея отправить молодёжную сборную на Евротур, на мой взгляд, шикарна. Для всех нас это был огромный вызов перед чемпионатом мира: все ехали туда показать на что способны, проявить себя на взрослом уровне.

Каждый хоккеист хочет играть, никому не нравится сидеть на трибунах, но тренерское решение – закон. Ждал своего шанса – в карьере хоккеиста такое бывает. Конечно, нервничал перед матчем с Чехией, ведь это был последний шанс выйти на лёд, очень хотелось попасть в заявку. Был рад, когда увидел себя в составе. У меня матч с Чехией стал единственным на турнире. Более того, это одна из немногих игр, где я мог себя проявить, чтобы попасть на МЧМ. Старался не паниковать и делать то, что умею.

Много тренировался с ЦСКА, провёл несколько матчей и в КХЛ, и в ВХЛ, поэтому знал, каких скоростей и уровня ждать от взрослого хоккея. Это, конечно, помогло войти в игру.

Сравнивать Кубок Карьяла с КХЛ неправильно. В клубах молодые игроки выступают вместе с опытными хоккеистами, могут ждать от них помощи. А в сборной все игроки были одного возраста и уровня, поэтому все четыре звена могли взять игру на себя, проявить свои лидерские качества.

Необычно ли было жить в «пузыре»? В отеле был специальный человек, он следил за зонами доступа: если ты вышел из гостиницы в свободное время, то больше туда уже не войдёшь, поэтому гуляли мы только во внутреннем дворике гостиницы. Не гуляли по Хельсинки – зато выиграли Кубок Карьяла», — приводит слова Мингачёва пресс-служба МХЛ.