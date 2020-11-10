Макеев: Дацюк — самый быстрый в нашей тройке. Нам с Голышевым было смешно и стыдно

Форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев поделился впечатлениями от выступления в одном звене с Павлом Дацюком.

«Нас поставили вместе не сразу. Изначально на сборах не было части наших тренеров. И у меня было другое сочетание. Не помню, с кем, но точно без Павла Валерьевича. И поставили нас вместе буквально через три тренировки после приезда Питерса. Тогда и появилось наше сочетание с Дацюком и Анатолием Голышевым.

Если вы посмотрите статистику, то в первых 15 матчах сезона Павел Валерьевич был самым быстрым в нашей тройке. Нам с Голышевым даже где-то по-хоккейному было смешно и стыдно. Мне 28 лет, Толе – 25, а Дацюку – 42. И он быстрее нас двигается и всё делает. Мы даже вместе шутили, что у него свой особенный чип находится в майке, который всё отслеживает и по-своему замеряет его скорости.



Но на самом деле даже невооружённым взглядом было видно, как он быстро двигается, как здорово готов. Что касается отработки в обороне, то я бы не сказал, что кто-то в нашем звене делает это меньше, а кто-то больше. Кто первый успевает вернуться в свою зону, тот и отрабатывает. Всё зависит от конкретной игровой ситуации», – приводят слова Макеева «Известия».