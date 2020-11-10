Дни с Кубком Стэнли для игроков и сотрудников «Тампы» пройдут в городе в ноябре

Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» смогут провести свои чемпионские дни с завоёванным командой Кубком Стэнли в ноябре, сообщает журналист The Athletic Джо Смит.
«Дни с трофеем запланированы в Тампе на ноябрь. В основном для персонала. Российские игроки могут провести свои дни в районе Дня Благодарения. Никаких массовых собраний не допускается, НХЛ не хочет, чтобы присутствовало более 10 человек. Многие игроки всё ещё решают, но ясно, что это будет совсем другой опыт», – написал Смит в «Твиттере».
Ранее имена игроков, тренеров и менеджеров «Тампы» были нанесены на трофей. В решающей серии турнира команда из Флориды обыграла «Даллас Старз» со счётом 4-2. В числе прочих на кубке были выгравированы имена российских игроков команды: Никиты Кучерова, Михаила Сергачёва, Андрея Василевского и Александра Волкова.
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