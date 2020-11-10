Трёхкратный чемпион России Александр Прокопьев возглавил фарм-клуб «Магнитки» в ВХЛ

Российский тренер Александр Прокопьев возглавил клуб Высшей хоккейной лиги «Зауралье», сообщается на официальном сайте фарм-клуба магнитогорского «Металлурга» в ВХЛ.
Александр Смагин, ранее возглавлявший «Зауралье», покинул пост главного тренера и продолжит работу в должности генерального менеджера курганского клуба. Кроме того тренерский штаб покинул Сергей Горелов, занимавшийся подготовкой вратарей.
49-летний Прокопьев является воспитанником электростальского «Кристалла», где провёл несколько лет на заре карьеры. В дальнейшем на позиции нападающего он выступал за «Корд» (Щекино), СКА МВО (Тверь), ЦСКА, «Динамо» (Москва), ХК «Витковице» (Острава), «Авангард» (Омск) и «Химик» (Мытищи).
В ходе игровой карьеры Прокопьев успел стать трёхкратным чемпионом России (1994/1995, 1999/2000 и 2003/2004), трёхкратным серебряным призёром чемпионата России (1993/1994, 1995/1996 и 2000/2001), серебряным (1996/1997) и бронзовым (1997/1998) призёром чемпионата Чехии, а также серебряным призёром чемпионата мира (2002 год).
Тренерскую деятельность Александр Юрьевич начал в 2007 году и за это время успел поработать в «Химике»/«Атланте» (Мытищи), «Серебряных Львах» (Санкт-Петербург), хоккейной школе ЦСКА, «Звезде» (Чехов), «Витязе» (Подольск), а в прошлом сезоне являлся наставником ХК «Тамбов».
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