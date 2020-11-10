Азеведу: Свитов — монстр! У него кулак размером с мою голову!

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу поделился воспоминаниями об игре с форвардом Александром Свитовым, который завершил карьеру игрока.

«Плей-офф КХЛ, мы играли с «Салаватом Юлаевым». В какой-то момент вратарь уфимцев толкнул нашего игрока, и партнёры побежали к нему на помощь. И тут Свитов развернулся и своим видом показал, что готов биться со всей командой. Я смотрел на это и думал: «Настоящий лидер!»

Я запомнил Свитова, ещё когда играл против него. Просто монстр! У него кулак размером с мою голову! Кажется, во время предсезонного турнира, когда я ещё был игроком «Лева», мы встретились у борта. Он даже не хитанул меня, просто задел, но мои ребра этого никогда не забудут. Очень большой парень. И, кстати, несмотря на свои габариты, Свитов прекрасно понимал игру.

Каким капитаном он был? Он мог завести команду словом, если что-то не получалось. Если Свитов видел, что команда не совсем выкладывается, он давал всем понять, что ему это не нравится. И игроки его уважали. Его голос многое значил в раздевалке «Ак Барса». Ещё Свитов очень уважительно относился ко всем – к местным и легионерам. Если кому-то нужна была помощь, то он всегда предлагал свою поддержку. Моё уважение, Александр. Ты провёл прекрасную карьеру!» — приводит слова Азеведу РИА «Новости».