КХЛ сделала заявление о заполняемости арен при новых ограничениях в Москве
Континентальная хоккейная лига на официальном сайте выступила с заявлением о проведении матчей турнира в условиях новых ограничительных мер в Москве.
«До 13 ноября 2020 года все матчи регулярного чемпионата КХЛ в Москве, как и раньше, проводятся при заполняемости до 50% от вместимости арен. После этой даты процент допустимого числа зрителей на аренах будет согласован с департаментом спорта города Москвы и Роспотребнадзором», — говорится в сообщении лиги.
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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