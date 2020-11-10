Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ сделала заявление о заполняемости арен при новых ограничениях в Москве

КХЛ сделала заявление о заполняемости арен при новых ограничениях в Москве
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте выступила с заявлением о проведении матчей турнира в условиях новых ограничительных мер в Москве.

«До 13 ноября 2020 года все матчи регулярного чемпионата КХЛ в Москве, как и раньше, проводятся при заполняемости до 50% от вместимости арен. После этой даты процент допустимого числа зрителей на аренах будет согласован с департаментом спорта города Москвы и Роспотребнадзором», — говорится в сообщении лиги.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020