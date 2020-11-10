«Локомотив» — «Барыс»: Андре Петерссон забил гол в бейсбольном стиле

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» принимает казахстанский «Барыс» (идёт второй период, счёт — 6:1).
Третью шайбу хозяев в концовке первого периода забросил Андре Петерссон. После борьбы у лицевого борта шайба взмыла в воздух над пятаком гостей, а Петерссон в бейсбольном стиле с лёту переправил её в ворота Хенрика Карлссона.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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