Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» одержал четвёртую победу кряду, обыграв в гостях «Торпедо»

«Ак Барс» одержал четвёртую победу кряду, обыграв в гостях «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Это четвёртая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 12 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Гончарук (Белевич) – 04:26' (5x5)   1:1 Глухов (Юдин) – 07:20' (5x5)   1:2 Журавлёв (Тихонов, Да Коста) – 12:06' (5x5)   1:3 Юдин (Тихонов) – 24:21' (5x5)   2:3 Чехович (Мили) – 27:13' (5x3)   2:4 Глухов (Рукавишников, Бурмистров) – 46:29' (5x5)   2:5 Доус (Азеведу, Да Коста) – 55:42' (5x4)   2:6 Бурмистров (Воронков) – 56:56' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020