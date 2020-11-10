«Ак Барс» одержал четвёртую победу кряду, обыграв в гостях «Торпедо»

Казанский «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Это четвёртая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 12 ноября.