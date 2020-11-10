«Ак Барс» одержал четвёртую победу кряду, обыграв в гостях «Торпедо»
Казанский «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Это четвёртая кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Челябинске — с местным «Трактором». Обе встречи состоятся 12 ноября.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Гончарук (Белевич) – 04:26' (5x5) 1:1 Глухов (Юдин) – 07:20' (5x5) 1:2 Журавлёв (Тихонов, Да Коста) – 12:06' (5x5) 1:3 Юдин (Тихонов) – 24:21' (5x5) 2:3 Чехович (Мили) – 27:13' (5x3) 2:4 Глухов (Рукавишников, Бурмистров) – 46:29' (5x5) 2:5 Доус (Азеведу, Да Коста) – 55:42' (5x4) 2:6 Бурмистров (Воронков) – 56:56' (5x5)
- 10 ноября 2020
-
21:59
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:27
-
21:19
-
20:32
-
20:23
-
19:44
-
19:21
-
18:58
-
18:51
-
18:36
-
18:00
-
17:45
-
17:35
-
16:59
-
16:52
-
16:28
-
15:35
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:13
-
13:50
-
13:43
-
13:20
-
13:06
-
12:40
-
12:25
-
12:10
-
11:56
-
11:35
Партнерский контент