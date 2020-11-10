СКА в гостях обыграл финский «Йокерит»
Петербургский СКА обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Голами в составе победителей отметились Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Миро Аалтонен и Евгений Тимкин. Единственную шайбу у «Йокерита» забросил Мика Партанен, который находится в финском клубе на просмотровом контракте.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях встретится с подольским «Витязем», а «Йокерит» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 12 ноября.
КХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2020, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ткачёв (Морозов) – 02:25' (5x5) 1:1 Партанен (Крейчик, Мяэналанен) – 05:11' (5x4) 1:2 Кетов – 09:38' (5x5) 1:3 Аалтонен (Швец-Роговой, Антипин) – 34:47' (5x5) 1:4 Тимкин (Кетов, Кемппайнен) – 48:06' (5x5)
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