СКА в гостях обыграл финский «Йокерит»

Петербургский СКА обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Голами в составе победителей отметились Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Миро Аалтонен и Евгений Тимкин. Единственную шайбу у «Йокерита» забросил Мика Партанен, который находится в финском клубе на просмотровом контракте.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях встретится с подольским «Витязем», а «Йокерит» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 12 ноября.