Крикунов: в сентябре Ерёменко не играет. Сейчас уже ноябрь, пора играть

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:2).
«Игра была обоюдоострой. Моменты были и в одни, и в другие ворота. Мы забили два гола в первом периоде и сумели удержать победный счёт, несмотря на то что во втором периоде пропустили один гол. В конце могли пропустить, но молодцы, ребята, выстояли, доработали. Сегодня был важен результат, потому что всего одно очко разделяло наши команды в таблице, нужно было выиграть, что мы и сделали.
Не знаю, что случилось с реализацией. Может, ответственность немного давила. Может, везения не хватало, но так бывает. В сравнении с первым матчем немного перестроили игру в обороне, сыграли внимательнее. Старались быстро начинать атаку. Наверное, это и дало результат.
Если вы давно знаете Ерёменко, то понимаете, что в сентябре он, как правило, не играет. Потом потихоньку начинает набирать форму. Сейчас уже ноябрь, пора играть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 10 ноября 2020
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