Крикунов – о шансе молодёжи: «Динамо» висит в очке от девятого места, у нас другие задачи

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).

«Я скажу, что два финна и швед уезжали у нас домой в эту паузу. Пять дней их не было. Остальные находились на месте и готовились. Конечно, лучше, когда игроки остаются в команде и тренируются, чем когда едут в сборные. Там они играют и приезжают за день до рестарта чемпионата. Понятно, что у них не остаётся ни сил, ни эмоций.

Лямин появится в ближайших матчах. А так, естественно, что человека не было в команде, а у нас командный вид спорта – по одному хоккеисты готовиться в принципе не умеют.

Не планирую ли попробовать игрока из команды МХЛ в ведущих звеньях по примеру Чинахова в «Авангарде»? Хорошо бы, конечно. Но были бы мы так высоко, как «Авангард», тогда может быть и попробовали. А пока мы висим на одном очке разницы от девятого места, поэтому у нас другие задачи. А в целом у нас Тринеев играл, 2002 года рождения. Круглов сегодня играл, 2000 года рождения. Зайцев был на замене, поэтому у нас есть молодые», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.