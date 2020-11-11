Ковалёв — о 3:6: худший матч в этом сезоне. Тяжело сказать, почему развалились

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата с «Нефтехимиком» (3:6).

«Мы серьёзно готовились к этому сопернику, хорошо начали игру. Потом развалились, тяжело сейчас сказать почему. Будем анализировать. Это наша худшая игра в этом сезоне. Привил ли я характер команде? Можно сказать, что и соперник расслабился, перестал быть таким напористым. Так, как мы играли в третьем периоде, надо было играть все 60 минут. Характер надо показывать не тогда, когда соперник ведёт со счётом 5:1, а с самого начала», — цитирует Ковалёва пресс-служба КХЛ.

Это третий кряду проигрыш китайского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Куньлунь» в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо». Обе встречи состоятся 12 ноября.