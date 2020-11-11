«Автомобилист» без Дацюка и Хольцера отправился на выездную серию

Пресс-служба «Автомобилиста» опубликовала список игроков, отправившихся на выездную серию. Команде Билла Питерса предстоят три гостевых матча: 12 ноября с “Локомотивом” в Ярославле, 14 ноября с “Динамо” в Риге и 16 ноября с “Ак Барсом” в Казани.

На выезд отправились:

вратари:

Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;

защитники:

Сергей Зборовский, Максим Березин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Чэй Геноуэй, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Алексей Василевский;

нападающие:

Дэн Секстон, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Станислав Бочаров, Александр Протапович, Алексей Макеев.

Павел Дацюк остаётся в Екатеринбурге, он будет продолжать работать индивидуально над восстановлением после травмы. Корбиниан Хольцер ожидает разрешения на работу в России и оформления рабочей визы. В данный момент он находится в Германии.