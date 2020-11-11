Давыдов: «Динамо» правильно вышло из перерыва, тренерский штаб перезагрузил команду

Легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов поделился мнением о победе родного клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).
«Мне понравилась игра бело-голубых. В сентябре и октябре у «Динамо» были и более яркие матчи, но, пожалуй, не было более ровных. Избежали характерных для этой осени перепадов даже в течение одного периода, сыграли надёжно, на результат. Тактически правильный выход из перерыва.
«Динамо» всегда отличалось профессионализмом и спокойствием. Мне понравилось, что, когда перед паузой на Евротур у динамовцев пошёл спад, внутри клуба не возникло никакой паники, а, наоборот, все поддерживали друг друга. Это в традициях «Динамо» — как и правильно выстроенный тренировочный процесс.
В Подольске было видно, что тренерский штаб полторы недели каникул не потерял — подтянул команду функционально, перезагрузил. Как результат — исчезли вот эти перепады, которые многих болельщиков огорчали, заставляли жаловаться на отсутствие прагматизма. Хороший сигнал перед главными матчами сезона», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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