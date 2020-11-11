Мама Чинахова: было неожиданно, что Егора оставили в основной команде «Авангарда»

Марина Чинахова, мама нападающего «Авангарда» Егора Чинахова, прокомментировала решение омского клуба оставить хоккеиста в основной команде.

«Это было неожиданно. Всё-таки в прошлом году играл в МХЛ, на сборы вызывали Арсения (Грицюка. — Прим. «Чемпионата»). Егор поехал первый раз и сразу остался. Конечно, он очень готовился. Когда всё было закрыто и нельзя было выходить на улицу во время карантина, ещё побыл дома, а потом сразу начал усиленно тренироваться. Во дворе дома муж с Егором оборудовали спортивную площадку, ещё сын ездил заниматься в зал. Буквально каждый день тренировался», — цитирует Чинахову Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Чинахов принял участие в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив семь шайб и сделав шесть результативных передач.