Вратарь Андрей Макаров побил рекорд продолжительности сухой серии в Словацкой экстралиге

Российский голкипер словацкого «Слована» Андрей Макаров установил новый рекорд продолжительности сухой серии в Словацкой экстралиге, сообщает официальный сайт братиславской команды.
27-летний вратарь не пропускает на протяжении уже 170 минут.
«Рекорд? Не обращаю на это внимания, смотрю только на успехи команды. Повезло ли мне? Да.
Матчи через день? Я привык к этому. Мы играли на выездах в КХЛ через день, плюс туда входили поездки. Кроме того, когда я работал в НХЛ, тоже была подобная программа», — приводит слова Макарова пресс-служба «Слована».
Российский голкипер побил рекорд экс-вратаря «Кошице», ЦСКА и «Северстали» Растислава Стани. Словацкий вратарь не пропускал в течение 140 минут.
Отметим, что у Макарова есть возможность улучшить установленный рекорд, так как голкипер до сих пор не пропустил.
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