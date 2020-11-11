Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Минское «Динамо» одержало свою самую крупную победу в истории КХЛ в матче с «Сибирью»

Минское «Динамо» одержало свою самую крупную победу в истории КХЛ в матче с «Сибирью»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» одержало свою самую крупную победу в истории КХЛ в матче с «Сибирью», сообщает пресс-служба белорусской команды в «Телеграме».

Минчане разгромили новосибирскую команду со счётом 6:0. Самым результативным игроком встречи стал защитник Бреннан Менелл, который набрал 3 (1+2) очка. По 2 балла набрали Егор Шарангович, забивший шайбу и сделавший результативную передачу, и Райан Спунер, отдавший два результативных паса. Помимо Шаранговича и Менелла шайбы забросили Илья Соловьёв, Алексей Протас, Илья Усов и Брэндон Козун.

Шат-аут оформил чешский голкипер минчан Доминик Фурх.

Кроме того минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ, забросив 5 шайб за 10 минут и 57 секунд.

Минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ, забросив 5 шайб за 10.57
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020