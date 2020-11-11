Минское «Динамо» одержало свою самую крупную победу в истории КХЛ в матче с «Сибирью», сообщает пресс-служба белорусской команды в «Телеграме».



Минчане разгромили новосибирскую команду со счётом 6:0. Самым результативным игроком встречи стал защитник Бреннан Менелл, который набрал 3 (1+2) очка. По 2 балла набрали Егор Шарангович, забивший шайбу и сделавший результативную передачу, и Райан Спунер, отдавший два результативных паса. Помимо Шаранговича и Менелла шайбы забросили Илья Соловьёв, Алексей Протас, Илья Усов и Брэндон Козун.



Шат-аут оформил чешский голкипер минчан Доминик Фурх.



Кроме того минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ, забросив 5 шайб за 10 минут и 57 секунд.

Минское «Динамо» установило новый рекорд скорострельности в КХЛ, забросив 5 шайб за 10.57