Назаров — о сборной России: сработала система, Ротенберг взял на себя риск перед страной

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением от успеха сборной России на Кубке Карьяла.



«До сих пор вспоминаю матчи Кубка Карьяла, с удовольствием посмотрел весь турнир. Рад, что у нас в стране такая талантливая хоккейная молодёжь. Многие сразу забыли про футбол и переключились на хоккей. Это радует, теперь будем болеть за наших ребят на молодёжном чемпионате мира. Очень запомнилась игра голкипера Ярослава Аскарова, который однозначно станет звездой. Да и все другие ребята поработали на славу.



Я бы не стал выделять из сборной России кого-то одного. Да, хорошо влился в тренерскую профессию Игорь Ларионов, с которым мне в своё время посчастливилось играть в одной команде. Всегда знал, что Игорь — талантливый человек. Но в данной ситуации нельзя забывать, что сработала вся система.



Проделана отличная клубная работа, активно подключилась ФХР. Мы должны понимать, что Роман Ротенберг взял на себя огромную ответственность и риск перед всей страной. Можно только представить, какие бы разговоры пошли, провались наша команда на турнире. Именно Ротенберга бы сделали крайним, но Роман не побоялся этого. Все мы увидели, что из этого вышло. Сборной удалось добиться успеха, а болельщики увидели новых звёздочек. Надеюсь, что в скором времени все они засверкают в КХЛ», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Оказывается, в хоккей можно играть, а не работать. Чем сборная России покорила наши сердца Разбор игры команды Игоря Ларионова на Кубке Карьяла.