Максим Казаков подписал просмотровый контракт с «Витязем»

Максим Казаков заключил соглашение с подольским «Витязем», сообщает известный агент Шуми Бабаев на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что контракт носит просмотровый характер.
Ранее 27-летний Казаков заключил с «Куньлунь Ред Стар» двусторонний контракт до конца сезона, после чего присоединился к партнёрскому клубу «драконов», выступающему в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), ХК «Тамбов». Нападающий провёл три встречи в ВХЛ.
Летом форвард покинул хоккейный клуб «Сибирь». Стороны расторгли действовавшее соглашение по обоюдному соглашению сторон.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний хоккеист принял участие только в 14 матчах за основную команду, записав на свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени.
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