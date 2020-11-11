Максим Казаков подписал просмотровый контракт с «Витязем»

Максим Казаков заключил соглашение с подольским «Витязем», сообщает известный агент Шуми Бабаев на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что контракт носит просмотровый характер.



Ранее 27-летний Казаков заключил с «Куньлунь Ред Стар» двусторонний контракт до конца сезона, после чего присоединился к партнёрскому клубу «драконов», выступающему в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), ХК «Тамбов». Нападающий провёл три встречи в ВХЛ.



Летом форвард покинул хоккейный клуб «Сибирь». Стороны расторгли действовавшее соглашение по обоюдному соглашению сторон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний хоккеист принял участие только в 14 матчах за основную команду, записав на свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени.

«Куньлунь» отправил форварда Максима Казакова в «Тамбов»