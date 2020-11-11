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Максим Казаков подписал просмотровый контракт с «Витязем»

Максим Казаков подписал просмотровый контракт с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Максим Казаков заключил соглашение с подольским «Витязем», сообщает известный агент Шуми Бабаев на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что контракт носит просмотровый характер.

Ранее 27-летний Казаков заключил с «Куньлунь Ред Стар» двусторонний контракт до конца сезона, после чего присоединился к партнёрскому клубу «драконов», выступающему в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), ХК «Тамбов». Нападающий провёл три встречи в ВХЛ.

Летом форвард покинул хоккейный клуб «Сибирь». Стороны расторгли действовавшее соглашение по обоюдному соглашению сторон.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний хоккеист принял участие только в 14 матчах за основную команду, записав на свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени.

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