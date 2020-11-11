Нападающий «Авангарда» Рид Буше оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» — «Сочи», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» в Подмосковье 10 ноября и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на форварда хозяев Рида Буше по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, — подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, на 57-й минуте встречи Рид Буше в борьбе с защитником Олегом Погоришным нанёс игроку обороны сочинцев удар клюшкой между ног.