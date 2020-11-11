Овечкин — о возможном переходе в СКА: может, «Динамо» подпишет меня и обменяет
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в передаче «КраСава» про Антона Шунина рассказал Евгению Савину о возможном возвращении в КХЛ.
«Когда-нибудь я вернусь в родной клуб и буду защищать родные цвета. Могу ли я перейти в СКА? Ну, это уже задача руководства клуба. Может, они меня подпишут и поменяют за денежную компенсацию», — приводит слова Овечкина канал «КраСава»в YouTube.
Российский нападающий выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года.
Напомним, ориентировочной датой старта нового сезона НХЛ остаётся 1 января 2021 года. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021.
Овечкин: хотел бы уже сейчас поиграть за «Динамо» в КХЛ. Но это пока нереально
- 11 ноября 2020
-
22:45
-
22:18
-
21:55
-
21:33
-
21:01
-
20:42
-
20:29
-
20:18
-
19:49
-
19:15
-
19:04
-
18:58
-
18:43
-
18:28
-
18:26
-
18:09
-
18:02
-
17:49
-
17:42
-
17:10
-
16:50
-
16:08
-
15:40
-
15:15
-
14:57
-
14:23
-
14:07
-
13:55
-
13:30
-
13:20
-
12:55
-
12:29
-
12:00
-
11:41
-
11:10
Партнерский контент