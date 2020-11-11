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Овечкин — о возможном переходе в СКА: может, «Динамо» подпишет меня и обменяет

Овечкин — о возможном переходе в СКА: может, «Динамо» подпишет меня и обменяет
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в передаче «КраСава» про Антона Шунина рассказал Евгению Савину о возможном возвращении в КХЛ.

«Когда-нибудь я вернусь в родной клуб и буду защищать родные цвета. Могу ли я перейти в СКА? Ну, это уже задача руководства клуба. Может, они меня подпишут и поменяют за денежную компенсацию», — приводит слова Овечкина канал «КраСава»в YouTube.

Российский нападающий выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года.

Напомним, ориентировочной датой старта нового сезона НХЛ остаётся 1 января 2021 года. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021.

Овечкин: хотел бы уже сейчас поиграть за «Динамо» в КХЛ. Но это пока нереально
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