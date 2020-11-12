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Хоккейные и футбольные матчи в Москве могут проходить с заполняемостью трибун не более 25%

Хоккейные и футбольные матчи в Москве могут проходить с заполняемостью трибун не более 25%
Хоккей / КХЛ 0

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что хоккейные матчи в столице России могут проходить с заполняемостью трибун не более чем на 25%.

«Футбольные и хоккейные матчи в столице могут проходить с заполняемостью трибун не более чем на 25%», — сообщил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что в Москве базируются три хоккейных клуба — «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. В чемпионате России по футболу ограничения коснутся «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива». Ранее столичные команды проводили домашние матчи в регулярном чемпионате КХЛ с официальным ограничением в 50% от вместимости трибун. При этом было необходимо учитывать социальную дистанцию.

Ранее в Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом во второй половине октября ввели запрет на посещение выставок, массовых и спортивных мероприятий с участием зрителей. Тренировки и матчи также должны были проходить без участия болельщиков.

Запрет посещать домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлуня» продлён до 22 ноября
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