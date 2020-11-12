Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В. Воробьёв: один матч выиграл – и ты на четвёртом месте, проиграл – и уже на восьмом

В. Воробьёв: один матч выиграл – и ты на четвёртом месте, проиграл – и уже на восьмом
Хоккей / КХЛ 0

Тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ c «Северсталью». Матч пройдёт сегодня, 12 ноября, в Москве и начнётся в 19:30 мск.

«Северсталь» – хорошая, рабочая команда. В этом сезоне они показывают неплохой результат. Играют с первой до последней минуты. Нас ждет тяжёлый матч, и мы к нему готовимся соответствующим образом. Мы создаём много моментов в последних играх, главное – начать их реализовывать.

В прошлом сезоне неудачно играли с этой командой? Не берём это в расчёт. Сегодня конкретная игра и конкретный соперник. Необходимо всё сделать, чтобы взять два очка. Ни в коем случае недооценки соперника не будет. Чемпионат такой, что один матч выиграл – и ты на четвёртом месте, проиграл – и уже на восьмом. Сейчас очки на вес золота», — цитирует Воробьёва пресс-служба московского клуба.

Крикунов – о шансе молодёжи: «Динамо» висит в очке от девятого места, у нас другие задачи
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020