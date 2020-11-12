В. Воробьёв: один матч выиграл – и ты на четвёртом месте, проиграл – и уже на восьмом

Тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ c «Северсталью». Матч пройдёт сегодня, 12 ноября, в Москве и начнётся в 19:30 мск.
«Северсталь» – хорошая, рабочая команда. В этом сезоне они показывают неплохой результат. Играют с первой до последней минуты. Нас ждет тяжёлый матч, и мы к нему готовимся соответствующим образом. Мы создаём много моментов в последних играх, главное – начать их реализовывать.
В прошлом сезоне неудачно играли с этой командой? Не берём это в расчёт. Сегодня конкретная игра и конкретный соперник. Необходимо всё сделать, чтобы взять два очка. Ни в коем случае недооценки соперника не будет. Чемпионат такой, что один матч выиграл – и ты на четвёртом месте, проиграл – и уже на восьмом. Сейчас очки на вес золота», — цитирует Воробьёва пресс-служба московского клуба.
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