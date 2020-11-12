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Фазель — о ЧМ-2021: у нас нет необходимости принимать немедленные решения

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель — о ЧМ-2021: у нас нет необходимости принимать немедленные решения
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался о проведении ЧМ-2021 в Минске и Риге.

«Сегодня у нас была очень позитивная встреча с правительством Латвии и местным организатором ЧМ-2021. Обсуждались темы возможностей организаторов турнира обеспечить безопасный и надежный чемпионат мира, что является особенно сложной задачей для Европы, которая сейчас находится в середине второй волны COVID-19.

У нас пока нет необходимости принимать немедленные решения относительно турнира, и мы должны продолжать анализировать ситуацию в обеих странах по мере её развития. Это требует времени, и на следующем этапе этого процесса мы представим анализ безопасности ИИХФ и определим следующие шаги по обеспечению безопасного и надёжного чемпионата мира-2021», – цитирует Фазеля пресс-служба ИИХФ.

Функционер подчеркнул, что организация действует вне политики и пытается сделать всё возможное для того, чтобы чемпионаты мира прошли в двух странах, за которые проголосовал Конгресс.

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