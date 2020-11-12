Кекяляйнен — об обмене Лайне: каждый клуб НХЛ заинтересован в игроке, забивающем 30 голов

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен стал гостем подкаста Harkimo, который ведёт бывший владелец «Йокерита» Хьяллис Харкимо. Ведущий пытался разузнать у финского босса «мундиров», делал ли «Коламбус» предложение об обмене нападающего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне.

«Патрик Лайне — бомбардир, который нам нужен? Ну, я не могу вам всё рассказать в этой передаче. Конечно, за нами всегда пристально следят. На рынке много слухов. Если бы Лайне был на рынке, то можно было бы договориться с «Виннипегом», почему бы и нет.

Пробовал ли я? Я не могу это комментировать. Некоторые игроки являются собственностью других клубов, поэтому я ничего не могу тут говорить. Каждый клуб НХЛ заинтересован в игроке, который забивает по 30 голов в год. Но у него ещё есть действующий контракт», — сказал Кекяляйнен.