«У меня пот выступил – я хочу быть первым». Овечкин — о неудачном драфте во «Флориду»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как чуть не был выбран клубом «Флорида Пантерз» в девятом раунде драфта НХЛ—2003.

«Я драфтовался с 1986-м годом рождения, так как родился на два дня позже. Майк Кинэн считал високосные годы, и получалось, что с этими днями могу драфтоваться за 1985 год. Идёт последний раунд, смотрю – какая-то пауза. И мне звонит агент и говорит, что меня пытается задрафтовать «Флорида».

У меня пот выступил – я хочу быть первым, на фига мне это надо! А мы ничего не можем сделать, если НХЛ разрешит, я буду во «Флориде». Но им сказали, что они не имеют права так делать. Потом разговаривал с Кинэном, спрашивал, что он тогда хотел сделать. Он ответил: «Я бы вошёл в историю как генеральный менеджер, задрафтовавший в девятом раунде претендента на первый номер следующего года», — сказал Овечкин в ролике на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.