ЦСКА — «Салават Юлаев»: Карнаухов получил «5+20» за удар в голову и подрался с Семёновым

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» принимает уфимский «Салават Юлаев» (завершился первый период, счёт 2:1).

В середине первого периода форвард ЦСКА Павел Карнаухов получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар в голову защитнику Александру Алексееву. После фола Карнаухов сошёлся в кулачном бою с Алексеем Семёновым.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.