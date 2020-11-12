ЦСКА — «Салават Юлаев»: защитник гостей Коледов отправил шайбу в свои ворота

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» принимает уфимский «Салават Юлаев» (идёт первый период, счёт — 2:1).
Счёт был открыт на 11-й минуте матча в результате несчастного случая. Форвард ЦСКА Максим Мамин неудачно обработал шайбу, которая отправилась на пятак, где находился защитник гостей Павел Коледов. Павел крайне неаккуратно попытался отобрать шайбу и переправил её в ворота Юха Метсолы.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
- 12 ноября 2020
-
20:06
-
19:52
-
19:48
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:07
-
18:54
-
18:45
-
18:30
-
18:26
-
17:44
-
16:59
-
16:33
-
16:22
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:25
-
13:50
-
13:36
-
13:30
-
13:06
-
12:43
-
12:01
-
11:40
-
11:35
-
11:00
-
10:46
-
10:35
-
10:24
-
10:16
-
09:58
-
09:35