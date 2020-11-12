ЦСКА — «Салават Юлаев»: защитник гостей Коледов отправил шайбу в свои ворота

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» принимает уфимский «Салават Юлаев» (идёт первый период, счёт — 2:1).

Счёт был открыт на 11-й минуте матча в результате несчастного случая. Форвард ЦСКА Максим Мамин неудачно обработал шайбу, которая отправилась на пятак, где находился защитник гостей Павел Коледов. Павел крайне неаккуратно попытался отобрать шайбу и переправил её в ворота Юха Метсолы.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.