«Барыс» в гостевом матче обыграл «Нефтехимик»
Казахстанский «Барыс» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Победную шайбу в составе гостей забросил нападающий Якоб Лилья. Голкипер «Барыса» Йони Ортио отразил 28 бросков. Единственный гол у «Нефтехимика» забил форвард Марат Хайруллин.
Это четвёртая победа казахстанского клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 15 ноября дома встретится с минским «Динамо», а «Нефтехимик» 14 ноября в Казани — с местным «Ак Барсом».
- 12 ноября 2020
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