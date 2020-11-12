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«Барыс» в гостевом матче обыграл «Нефтехимик»

«Барыс» в гостевом матче обыграл «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Победную шайбу в составе гостей забросил нападающий Якоб Лилья. Голкипер «Барыса» Йони Ортио отразил 28 бросков. Единственный гол у «Нефтехимика» забил форвард Марат Хайруллин.

Это четвёртая победа казахстанского клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 15 ноября дома встретится с минским «Динамо», а «Нефтехимик» 14 ноября в Казани — с местным «Ак Барсом».

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2020, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Виделль (Вароне, Шестаков) – 02:22' (5x4)   1:1 Хайруллин (Сидоров, Гудачек) – 07:08' (5x5)   1:2 Лилья (Михайлис, Диц) – 21:12' (5x5)
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