Андрей Сергеев: одна ошибка перечеркнула все старания «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:3 Б).

«Была равная игра, хорошо играли обе команды. В третьем периоде не смогли удержать победный счёт, одна ошибка перечеркнула все старания. На буллитах они оказались сильнее. Это вообще наша слабая сторона в этом году.

Заслуга «Северстали» в том, что матч получился волнообразным. У них молодая и быстрая команда, которая сегодня хорошо играла. Из-за этого матч получился непростым для нас. В каких-то моментах уступили сопернику в скорости.

Долго ждал забитого гола, 20 с лишним матчем. Конечно, не очень обращал на это внимание, но в голове всё равно сидит. Я защитник, и вроде бы не моя задача забивать голы, но всё равно приятно отличаться. Сейчас буду действовать увереннее в этом плане», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.