Квартальнов: «Ак Барс» подвела игровая дисциплина, очень много удалялись

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).
«Сегодня нас подвела игровая дисциплина, очень много удалялись — и в зоне соперника, и в своей. Конечно, могли решить в большинстве, но не бросали по воротам. «Трактор» нам это показал: два раза бросил — два гола забил. Нам нужно улучшить этот момент. Мы получили пять удалений — такой гандикап не надо давать сопернику.
Кто-то играет, кто-то на лавке сидит, распределение ролей немножко меняется. Этот компонент самый важный. Возвращение Даниса Зарипова? Тяжело что-то сказать, в матче уступили. Все сыграли ниже своих возможностей. Он у нас очень долго не выходил на лёд. Думаю, Зарипов будет играть лучше», — приводит слова Квартальнова пресс-служба лиги.
- 12 ноября 2020
-
23:57
-
23:50
-
23:20
-
23:00
-
22:54
-
22:44
-
22:33
-
22:29
-
22:24
-
21:59
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:12
-
21:12
-
20:56
-
20:19
-
20:06
-
19:52
-
19:48
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:07
-
18:54
-
18:45
-
18:30
-
18:26
-
17:44
-
16:59
-
16:33
-
16:22
-
15:55
-
15:30
-
15:05