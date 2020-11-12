Квартальнов: «Ак Барс» подвела игровая дисциплина, очень много удалялись

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).

«Сегодня нас подвела игровая дисциплина, очень много удалялись — и в зоне соперника, и в своей. Конечно, могли решить в большинстве, но не бросали по воротам. «Трактор» нам это показал: два раза бросил — два гола забил. Нам нужно улучшить этот момент. Мы получили пять удалений — такой гандикап не надо давать сопернику.

Кто-то играет, кто-то на лавке сидит, распределение ролей немножко меняется. Этот компонент самый важный. Возвращение Даниса Зарипова? Тяжело что-то сказать, в матче уступили. Все сыграли ниже своих возможностей. Он у нас очень долго не выходил на лёд. Думаю, Зарипов будет играть лучше», — приводит слова Квартальнова пресс-служба лиги.