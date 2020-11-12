Ковалёв: некоторые игроки «Куньлуня» не понимают, как играть на команду

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (0:2).

«Игра была в одну сторону. У нас в команде несерьёзно восприняли то, что мы им говорили на протяжении последних двух дней. «Торпедо» переигрывало нас на протяжении всего матча, может быть, за исключением последних десяти минут. Но мы не та команда, чтобы проигрывать пятьдесят минут, а потом за десять выиграть. Если сравнивать матч с «Торпедо» и «Нефтехимиком», то всё то же самое осталось. У нас некоторые игроки не понимают, как играть на команду и что требуется для победы.

Мы показали до перерыва на Кубок Карьяла, что можем играть против сильных команд. Но после перерыва игроки расслабились. Надеюсь, последние две игры поставят хоккеистов на место. Выход Андрея Баканова вместо Игоря Ларионова в третьем периоде обусловлен физическими кондициями Игоря. Ему тяжело было играть на вбрасываниях при игре в зоне. Постепенно вводим его в состав. У него есть талант, он хорошо видит поле. Но ему надо привыкнуть к уровню КХЛ.

Что касается девушки-сервисмена на нашей скамейке сегодня, то в прошлом матче у нас вообще не было человека, который мог бы наточить коньки. Наш основной сервисмен заболел. Стефани Кляйн работает в женской хоккейной команде и сейчас работает на разрыв в двух командах. Стефани разбирается в хоккее. Приятно, что есть девушка, которая готова помочь нам в трудную минуту», — приводит слова Ковалёва пресс-служба лиги.