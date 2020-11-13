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Коварж посвятил победу в матче с «Локомотивом» дяде, умершему в день встречи

Коварж посвятил победу в матче с «Локомотивом» дяде, умершему в день встречи
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:1). Чешский вратарь, для которого это был 400-й матч в лиге, отразил 38 бросков из 39.

«Матч начался с давления «Локомотива», было у них два-три опасных момента, мы выстояли. Во втором периоде взяли инициативу и забили два гола.

Чем объяснить мало голов в матчах с «Локомотивом»? Отличные вратари у них играют. 400 матчей в КХЛ? Значит, что я уже старый. Долго уже в КХЛ играю, рад, что достиг такой цели, надеюсь, что смогу ещё несколько матчей добавить.

Немного грустный день в моей семье. Рад, что мы выиграли, победу хотел бы подарить своему дяде, который сегодня ушёл из жизни», — цитирует Коваржа пресс-служба КХЛ.

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